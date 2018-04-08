خادمة إثيوبية تحاول قتل طفلة سعودية بطريقة “غريبة” (صور)

استخدمت خادمة إثيوبية طريقة “غريبة للغاية”، في محاولة لقتل طفلة سعودية تدعى “ترف” في محافظة الخرج من العمر 13 شهرًا، حيث وضعتها في سلة الملابس، وقامت بتغطيتها بالبطانيات، مما أدى إلى فقدانها الوعي.

وقال والد الطفلة، “وجدنا الطفلة بداخل سلة للغسيل فوق سطح المنزل، حيثُ تم تغطيتها من قبل الخادمة الإثيوبية ببطانية وهي فاقدة للوعي”.

وبسحب موقع العربية، تم إيداع الخادمة في سجن الرياض لحين انتهاء التحقيقات الأمنية في ارتكابها الجريمة.

وبدورها أوضحت مصادر بمستشفى الملك خالد بالخرج، أن الطفلة وصلت المستشفى صبيحة الجمعة الماضي، حيثُ “كان نبضها شبه متوقف وبعد 20 دقيقة من اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة عاد النبض لطبيعته”.

وأشارت المصادر إلى أنه “تم تحويل الطفلة إلى مستشفى مدينة الملك سعود بالرياض، بناءً على توجيهات مدير عام الشؤون الصحية”.