مصر.. القبض على شبكة من رجال الأمن بتهمة “النصب”

ألقت مباحث الأموال العامة في مصر اليوم الأحد، القبض على شبكة إجرامية تتألف من 5 أمناء شرطة في محافظة أسيوط جنوب البلاد، لاتهامهم بالنصب على أشخاص.

وأودعت الجهات الأمنية الأمناء الخمسة أحد السجون بمحافظة أسيوط، لحين إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم.

وأوضحت مصادر أمنية أن مباحث الأموال العامة تلقت بلاغات بقيام أمناء شرطة بابتزاز أشخاص والتحصل على أموال منهم بزعم إنهاء بعض المصالح لهم، وكذلك إفساد بعض التهم الموجهة لهم والمحاضر المقيدة ضدهم.

وبّينت المصادر، أن الأموال العامة تمكنت من القبض على أمناء الشرطة متلبسين بتقاضي رشاوى في أعمال نصب.

وكان متضررون قد تقدموا ببلاغات ضد أمناء شرطة بانتحالهم صفة ضباط للنصب عليهم، وإيهامهم بقدرتهم على تعيينهم في مؤسسات حكومية مقابل مبالغ مالية كبيرة.