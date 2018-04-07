ليبيا.. العثور على جثث 3 أطفال خطفوا قبل عامين (صور)

عثرت الأجهزة الأمنية الليبية، اليوم السبت، على جثث ثلاثة أطفال خطفوا قبل عامين من مدينة صرمان.

وقال جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية، على صفحته بموقع فيسبوك، إن جثث الأطفال الثلاثة الذين ينتمون لعائلة الشرشاري عثر عليها في غابة البراعم الواقعة جنوب صرمان.

وكان الجهاز ألقى القبض على متهم يدعى النمر المحجوبي، والذي اعترف بقتل الأطفال ودل على مكان جثثهم.

وأضاف أن عناصر من النيابة، والطبيب الشرعي، والمصور الجنائي، انتقلوا إلى مكان دفن الأطفال، وتمت إجراءات البحث عن مكان دفن الأطفال، وبعد العثور عليه، وبأمر من رئيس النيابة صرمان بدء العمل بالحفر حيث تم العثور على جثث الأطفال.

يشار إلى أن الاطفال الثلاثة خطفوا بهدف الحصول على فدية في كانون الأول/ ديسمبر 2015.

وطالب الخاطفون بـ 20 مليون دينار ليبي من والد الأطفال الثلاثة لإطلاق سراحهم.