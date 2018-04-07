شابة تحمل سفاحًا من والدها والمحكمة تقضي بإعدامه

قضت محكمة مصرية، السبت، بإحالة أوراق مواطن من محافظة الجيزة إلى مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لإدانته في اغتصاب ابنته وحملها منه سفاحًا.

وقال مصدر قضائي: إن الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة جاء بعد عقدها عدة جلسات استمعت فيها لمرافعة النيابة ونص تحقيقاتها، وكذلك أقوال المتهم ويدعى صابر عبدربه، إلى جانب زوجته وابنته الضحية بشأن الواقعة.

وأضاف المصدر لـ”إرم نيوز” أن “تحقيقات النيابة بالواقعة كشفت أن الأب يعمل في مجال المقاولات والعقارات، فاستغل غياب زوجته عن المنزل وقام بمعاشرة ابنته البالغة من العمر 18 عامًا جنسيًا أكثر من مرة بالإكراه، داخل منزلهم بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة جنوب العاصمة القاهرة“.

وبيّنت التحقيقات أن “المتهم داوم على فعلته مع ابنته داليا حتى حملت منه سفاحًا، لتكتشف زوجته الواقعة وتسارع إلى إبلاغ الجهات الأمنية للقبض عليه ومحاكمته”.

بدوره، اعترف الأب خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، مبررًا فعلته بسيطرة الشهوة ووسواس الشيطان عليه، فيما أحالت النيابة الضحية إلى أحد المستشفيات لإجراء الكشف الطبي عليها.

فيما اتضح من التقارير الطبية تطابق البصمة الوراثية للجنين مع البصمة الوراثية للجاني، لتقرر النيابة إحالته إلى المحاكمة لاستكمال ما يلزم بشأنه.