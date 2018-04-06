بعد 30 عاماً مع صديق العمر.. مصري يستغل مرض صديقه لإقامة علاقة مع زوجته وصولاً للحمل السفاح

لم يكن يتخيل الرجل الأربعيني أن زوجته التي تسانده في محنته المرضية قد تخونه يوماً، يرى ما تفعله معه من مساعدة في التنقل والذهاب للعيادات والمستشفيات، ليرى فيها الزوجة المخلصة، والصابرة، إلا أن كانت الصدمة بمعرفته خيانتها له.

لم يقتصر الأمر على صدمة الرجل تجاه زوجته، لتأتي الصدمة الثانية تجاه صديق عمره، الذي صادقه لأكثر من 30عاماً، ليكتشف خيانتهما له، ووجود علاقة غير شرعية بينهما، كان الحمل السفاح نتيجة طبيعية لها.

في محافظة الشرقية كانت الواقعة ببلاغ رسمي من الزوج “أ.م-46عاماً” ضد زوجته “ر.ك-40عاماً”، حيث اتهمها بالزنا والحمل السفاح من صديقه “ع.م”، الذي يعمل مدرساً.

قال الزوج في بلاغه إنه يعاني من مرض السرطان منذ فترة، ثم فوجئ بحمل زوجته، الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة له، كونه غير قادر على الإنجاب، إلا أنه أصر على الذهاب لأحد الأطباء للكشف الطبي، ثم تأكد من عدم قدرته على الإنجاب.

أضاف الزوج أنه تبين له خيانة زوجته له مع صديقه الذي يرافقه منذ سنوات أثناء رحلة علاجه، وسعي الصديق لجلب الأدوية عبر أهل الخير، والجمعيات الخيرية ، حيث نشأت علاقة بينه وبين زوجته بسبب تردده الدائم على منزله، وذهابه معه برفقة زوجته للأطباء.

وبالقبض على الزوجة، اعترفت بوجود علاقة غير شرعية مع صديق زوجها، مبررة ذلك بأنها فعلت ذلك من أجل الحصول على الأموال، والعلاج من صديق زوجها.

وقررت النيابة العامة حبس الزوجة وصديق زوجها 4أيام على ذمة التحقيقات، بعد إصرار الزوج على استمراره في مقاضاة زوجته وصديق عمره بعد خيانتهما له واستغلال مرضه لإشباع رغبتهما.