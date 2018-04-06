الكويتي الخمسيني المقتول “طعنًا”.. هل يكون ابنه الجاني؟

تكشفت تفاصيل جديدة بشأن مقتل مواطن خمسيني في الكويت، كان قد عثر عليه مقتولًا في وقت سابق.

وتحقق الجهات الأمنية في ملابسات القضية، حيث توجهت عدة دوريات أمنية للوقوف على ظروف مقتل المواطن الخمسيني، الذي تبينت إصابته بطعنتين في الرقبة والصدر وتم احتجاز ابن المجني عليه كمشتبه رئيس في القضية، فيما ذكرت شقيقة المتهم أنها شاهدت شخصًا يركض خارج الديوانية تزامنًا مع استغاثة أبيها.

ووفقا لجريدة القبس المحلية فإن تحريات وزارة الداخلية تدل على أن الضحية من أرباب السوابق، ومطلوب على أكثر من قضية، وأن الشكوك تشير إلى أن الجاني من بين أفراد الأسرة وجرى إخضاع أحدهم للتحقيق، وسجلت قضية قتل عمد.

وأكد مصدر، وفق صحيفة “الأنباء” المحلية، أن جميع الاحتمالات قائمة فمن المرجح أن يكون الابن هو مرتكب الجريمة وأن شقيقته تتستر عليه، أو أن هناك طرفًا آخر ارتكب الجريمة وفر هاربًا.

يذكر أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا يوم الأربعاء من فتاة تفيد فيه بأن والدها قد طعن وعلى الفور توجهت إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود شخص خمسيني متوفيًا إثر تلقيه طعنتين في الرقبة والصدر.