حادثة غامضة.. العثور على خليجي “منحورًا” بفراشه

فارق كويتي الحياة إثر تعرضه للذبح في منزله بمنطقة العيون (التابعة لمحافظة الجهراء) ليلًا، بينما نُقل شخصان من أهالي القتيل إلى المستشفى بعد إصابتهما بحالات إغماء وصدمة.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، كشف مصدر أمني عن وجود آثار نحر على رقبة المجني عليه الذي عثر عليه مقتولًا في فراشه، لافتًا إلى أن المجني عليه من أصحاب السوابق.

وسبق أن تلقت وزارة الداخلية الكويتية خلال الساعات الماضية بلاغًا عن وقوع جريمة قتل في منطقة العيون راح ضحيتها مواطن (51 عامًا)، فيما لم يُعرف منفذ الجريمة ولا ملابساتها وأسبابها.