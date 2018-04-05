سجن عصابة رتبت لزواجات وهمية للإقامة في بريطانيا (صور)

حكمت المحكمة الجنائية المركزية في لندن “أولد بيلي” اليوم الخميس، على عصابة أفرادها رجال آسيويون وامرأتان من دولتي ليتوانيا والتشيك في أوروبا الشرقية، بالسجن ما بين 6 سنوات إلى 18 شهرًا؛ وذلك لإدانتهم بتنظيم 13 زواجًا وهميًا، للإقامة والعمل في بريطانيا، والمساعدة في الهجرة غير القانونية بهدف الربح.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن العصابة رتبت لزواج وهمي لرجال من الهند وباكستان وبنغلاديش انتهت إقامة دراستهم في بريطانيا، حيث جمعت منهم نحو 500 ألف جنيه إسترليني.

ووفقًا للمخطط، فيتم عقد الزواج المزيف على المرأتين المشتركتين مع العصابة، وفي نفس اليوم يعودان لبريطانيا، ويلتقطا صورًا لإظهار أنهما زوجان سعيدان ويعيشان معًا تحت سقف واحد، وذلك كشرط لمنح الإقامة للأفراد من خارج الاتحاد الأوروبي، وفقًا لقانون العيش والعمل البريطاني.

وأصرت العصابة على أن جميع الزيجات حقيقية، ونفت العروستان المزيفتان وتُدعيان روليك وبارتوسيفيتش إقدامهما على أي مؤامرة، ولكنهما أدينتا بالمساعدة على الهجرة غير القانونية عن طريق زيجات الراحة.