تهديد بالقتل وسلاح ناري داخل حقيبة طالبة.. وقائع تثير حفيظة الكويتيين

أثار عثور قوات الأمن، على سلاح ناري “مسدس” داخل حقيبة طالبة في إحدى المدارس الابتدائية في محافظة الجهراء، حالة من القلق والخوف في الشارع الكويتي، حيال الواقعة التي تعتبر دخيلة على المجتمع الكويتي.

وأفادت مديرة المدرسة التي تقدمت بالبلاغ لجهات الأمنية أن “إحدى الطالبات شاهدت المسدس في حقيبة زميلتها فبادرت إلى إخبار معلمة التربية الإسلامية، التي قامت بدورها بتفتيش حقيبة الطالبة ووجدت المسدس داخلها”.

وأضافت المديرة وفقًا لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن “الطالبة أنكرت معرفتها بوجود السلاح ومن الذي وضعه بعد توجيه السؤال إليها من قبل معلمتها”.

وفيما أعادت الإدارة التحقيق مع الطالبة للوقوف على أسباب الحادثة، فقد تم تسجيل قضية من قبل الأجهزة الأمنية تحت عنوان “حيازة سلاح من غير ترخيص”.

وتأتي هذه الحادثة المثيرة بعد أسابيع من حادثة مماثلة، حيث عُثر في إحدى المدارس الثانوية على رأس خروف داخل حقيبة إحدى الطالبات، وورقة داخل فمه تتضمن عبارات تهديد بالقتل.