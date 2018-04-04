خليجي في الإمارات يقيّد ابنته بالسلاسل ويعذبها

اتهمت نيابة الفجيرة في دولة الإمارات أبًا خليجيًا باحتجاز حرية ابنته، وتقييدها بسلاسل حديدية داخل منزله لمنعها من الخروج، كما أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لبدء إجراءات محاكمته.

ووفق موقع “آراء الإخباري” المحلي، ورد بلاغ للجهات الأمنية حول الحادثة، وبعد التثبت من صحة المعلومات، توجهت الشرطة إلى الموقع، فعثروا على فتاة (وهي طالبة جامعية تبلغ 19 عامًا) مقيّدة بسلسلة حديدية في أحد أركان البيت.

وقام رجال الشرطة بفك وثاق الفتاة، ثم أجروا لها فحوصات طبية للتأكد من سلامتها.

وكشفت الفتاة في التحقيقات أنها تعرضت للتعذيب والحجز من قبل والدها، في حين أنكر الأب الاتهامات الموجهة إليه.