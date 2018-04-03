ضابط كويتي كلّف بمعاينة جثة.. فكانت الصدمة

أصيب ضابط كويتي بحال انهيار بعدما اكتشف أنّ جثة قتيل كان يعاين في ظروف مقتلها تعود إلى شقيقه الأكبر.

وبحسب صحيفة “الأنباء”، أدخل ملازم أول في قطاع الأمن العام في حالة انهيار بعد تلبيته لبلاغ عن وجود جثة داخل سيارة ليصدم بأن الجثة تعود لشقيقه.

وقال مصدر أمني إن بلاغًا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية عن جريمة قتل وعند وصول دوريات الأمن العام يقودها الملازم إلى موقع الجريمة تبين أن القتيل تعرض لنزيف حاد وهو داخل مركبته.

ورجّح المصدر أن تكون الوفاة نتيجة هبوط أو ارتفاع حاد في الدورة الدموية.

وأضيب الملازم أول بصدمة وانهيار عصبي وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.