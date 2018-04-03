مجهولون يقتلون إمام مسجد في “أم الفحم” الفلسطينية.. واتهامات لإسرائيل بـ”التقصير” (فيديو)

قتل مجهولون إمام مسجد في مدينة أم الفحم العربية، شمالي إسرائيل، فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية بأن مجهولين قتلوا الشيخ محمد سعادة، إمام مسجد “التوحيد” في “أم الفحم” لحظة خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر.

وذكرت مصادر في خدمات الإسعاف الإسرائيلية أنها “تلقت اتصالًا بوجود إصابة بالرصاص، ولدى وصولها الموقع كان الشيخ سعادة قد فارق الحياة”.

وأعربت عائلة الإمام سعادة عن صدمتها بالخبر، وقالت إنه “ليست لديها فكرة عمن يمكن أن يقوم بهذا الفعل”.

من جانبها، استنكرت رابطة الأئمة في أم الفحم الاعتداء على إمام المسجد، واعتبرت ذلك “سابقة خطيرة على كافة الأصعدة”.

من جانبه، استنكر جعفر فرح، مدير مركز مساواة لحقوق الإنسان، عدم تحرك السلطات الإسرائيلية لمكافحة العنف والجريمة ضد المواطنين العرب، حسب ما نقلت عنه الصحيفة العبرية ذاتها.

وقال فرح: “في رأيي، الشرطة الإسرائيلية والشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) أعلنا إفلاسهما، ولا يقومان بعمليات لمصادرة السلاح غير القانوني ولا بمكافحة العنف والجريمة. ولو كان إطلاق النار يستهدف يهوديًا لكانت النتائج مختلفة، ولتم اعتقال مشبوهين وجرى تقدم في التحقيقات”.

وأضاف: “أنا لا أعلم ماذا ينتظرون؟”.

وتشهد المدن والقرى العربية في إسرائيل جرائم قتل تثير القلق والانتقادات ضد الحكومة الإسرائيلية، في ظل انتشار كبير للسلاح غير القانوني.