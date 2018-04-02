الكويت تقضي بالسجن 10 سنوات لأعضاء شبكة غسل أموال

قضت محكمة الجنايات في الكويت، بالسجن 10 سنوات على أعضاء شبكة لغسل الأموال والنصب العقاري وألزمتهم بدفع خمسة ملايين دينار كويتي، يوم الاثنين، في واحدة من أكبر القضايا في هذا الشأن، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت قبل عامين، إلقاء القبض على شبكة متخصصة في غسل الأموال على المستويين المحلي والدولي، تضم 14 شخصا من جنسيات عدة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الشبكة تخصصت في سرقة أرقام البطاقات الائتمانية مثل “فيزا”، و”ماستر كارد”، وغيرها، إلى جانب إنشاء بطاقات ائتمانية وهمية باستخدام أجهزة خاصة مستوردة من خارج البلاد.

وأضافت أن الشبكة تقوم بتسييل الأموال من خلال عمليات دفع عبر شركات بعد الاتفاق المسبق معها على نسبة الفائدة، ومن ثم الاستلام نقداً، والتحويل عن طريق شركات الصرافة المحلية إلى الخارج.

وأكدت الوزارة في حينه إلقاء القبض على 12 شخصاً، فيما كان اثنان هاربان.