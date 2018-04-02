سعودي يعتدي على زوجته وطفليه بـ”الساطور”

نجحت الجهات الأمنية في محايل عسير في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، من إنقاذ أسرة مكونة من أم وطفلين من موت محقق؛ بعد اعتداء الأب عليهم بساطور، حيث كان في حالة غير طبيعية.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، أصيبت الزوجة بإصابات نقلت على إثرها إلى المستشفى، كما انتابت طفليها (ولد وبنت لا تتجاوز أعمارهما 13 عامًا) حالة نفسية سيئة.

وأنقذ الابن أمه وشقيقته بتوجيهه نداء استغاثة عبر الاتصال بغرفة العمليات، لتنطلق دورية أمنية وتنقذ الأسرة.

وكشفت مصادر، أنه تم إسعاف الزوجة (42 عامًا) ونقلها للمستشفى؛ بعد تعرضها لإصابات في الرأس واليدين اليمنى واليسرى، وأصبحت حالتها مستقرة.

وألقت الجهات الأمنية القبض على الأب المعتدي، كما ضبطت الأداة التي هاجم بها عائلته، وهي سلاح أبيض من نوع ساطور.