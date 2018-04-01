عالم الجريمة في لندن ونيويورك.. أيهما أكثر أمنًا؟

تفوقت العاصمة البريطانية لندن على نيويورك في تعداد الجرائم لأول مرة في تاريخها، بعد موجة من عمليات القتل سجلت خلال الشهرين الماضيين، على الرغم من أن المدينة الأمريكية تعتبر من أسوأ مدن العالم في سجل الجرائم.

وكشف تقرير لشرطة لندن أن 22 جريمة وقعت في العاصمة البريطانية الشهر الماضي مقابل 21 في نيويورك، في حين قتل 15 شخصًا في لندن في شهر شباط (فبراير) الماضي مقابل 14 في نيويورك.

وأشار التقرير إلى أن لندن تجاوزت نيويورك في الشهرين الماضيين، على الرغم من أن المدينتين متساويتان تقريبًا بعدد السكان الذي يبلغ 8.5 مليون نسمة.

ووفقًا للتقرير الذي نشر في صحيفة “تايمز” البريطانية فإن نيويورك كانت لا تزال تحتفظ بمعدل جريمة أكبر خلال العام الماضي، قبل تصاعد عمليات القتل في لندن هذا العام، حيث قتل 8 أشخاص في غضون أسبوع واحد فقط بين 14 و20 الشهر الماضي.

وأوضح التقرير أن معظم جرائم القتل في لندن خلال الشهرين الماضيين شملت عمليات طعن، في الوقت الذي اقترحت فيه رئيسة شرطة لندن كرسيدا ديك بأن تقوم قوات الشرطة بإيقاف المارة المشتبه بهم وتفتيشهم بهدف منع الجريمة.