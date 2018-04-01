ضربها بحجر حتى الموت لأنه شاهدها مع شخص آخر (فيديو)

نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية، مقطع فيديو للحظة اعتداء رجل على حبيبته حتى الموت، في أحد شوارع داغستان الروسية؛ بعد مشاهدتها مع آخر ينافسه على حبها.

وأظهرت لقطات الفيديو إخراج الرجل لزانورا أخيادوفا، تبلغ من العمر 31عامًا، من السيارة للاعتداء عليها بركل رأسها.

ورغم مرور سيارة أجرة من جوارهما، إلا أن السائق لم يتوقف لمساعدة الضحية المستلقاة على الأرض.

ولم يكتف المعتدي بالركل العنيف، فأخذ يبحث عن صخرة كبيرة على جانب الطريق ليضرب بها رأسها عدة مرات، إلى أن انقسمت إلى قطع صغيرة وتأكد من موتها في الحال ثم انصرف.

وبحسب الصحيفة، عثرت الشرطة بعد ذلك على جثمان زانورا- أم لثلاثة أطفال – ملقاة وسط الطريق كما هي، كما ألقت القبض على حبيبها أنار البالغ من العمر 25 عامًا؛ للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل.

وقال جيران زانورا وأنار في مدينة “خاسافيورت”، إن الشابين كانا يحبان بعضهما كثيرًا، ولكنهم يرجحون أن يكون سبب الجريمة هو غيرة أنار بعدما رأى حبيبته تتحدث مع زبون في المطعم الذي تعمل به نادلة.

واعترف أنار للشرطة أنه وجد حبيبته في منزلها مع رجل آخر؛ ما دفعه للشجار معها وقتلها على الطريق، بعدما تمكن مع سائق السيارة من إخراجها منها بسبب عصبيتها.

واستطرد قائلًا: “كنت غاضبًا وضربتها عدة مرات، ولا أتذكر ماذا حدث بعد ذلك. لا أريد أن أكون كذلك، ولم تكن هذه طبيعتي”.