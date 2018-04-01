الرابعة من نوعها.. مجهول ينفذ عملية سطو مسلح على بنك في الأردن

في حادثة هي الرابعة من نوعها على البنوك، نفذ شخص مجهول صباح الأحد، عملية سطو على البنك العربي الإسلامي بمنطقة “خلدا” وسط العاصمة الأردنية عمان، وفق ما أعلن مصدر أمني.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن “بلاغًا ورد صباح الأحد إلى عمليات مديرية شرطة شمال عمان والبحث الجنائي، يفيد بدخول شخص مجهول إلى فرع أحد البنوك بمنطقة خلدا، وتمكن من سرقة 60 ألف دينار تحت تهديد السلاح، ثم فر من المكان”.

وأكد المصدر أن “الأجهزة الأمنية تحركت إلى المكان وباشرت التحقيق في الحادثة والمتابعة الأمنية للسارق الذي لاذ بالفرار”.

وفي ضوء تكرار حوادث السطو على البنوك، بدأت دوريات مزدوجة من الشرطة العسكرية، تظهر على بوابات البنوك الرئيسية مع السلاح، لضبط الأمن وردع المحاولات بالاتفاق مع إدارات البنوك.

ووقعت في أقل من شهر، وتحديدًا من 22 كانون الثاني/يناير ولغاية 8 شباط/فبراير الماضي، 15 عملية سطو مسلح ومحاولة واحدة فاشلة، كان أبرزها السطو المسلح على 3 فروع بنوك في عمّان، إلى جانب عمليات أخرى طالت محلات تجارية وصيدليات ومكتب بريد، تركزت جميع عمليات السطو هذه في كل من العاصمة ومدينتي إربد والزرقاء.