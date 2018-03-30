كويتي سكران يقتل وافدًا “دهسًا” ويتهجم على ضابط

لقي وافد باكستاني (30 عامًا) كان يقود دراجة نارية في الكويت مصرعه؛ بحادث دهس مقابل نادي الرماية، بعد أن أقدم مواطن (42 عامًا) على دهسه وهو في حالة سكر.

وكشف مصدر أمني لصحيفة “الراي” الكويتية، أن شقيق الضحية قال، إنه كان وشقيقه (الضحية) على متن الدراجة وفوجئا بسيارة تلتصق بهما، فحاولا الهرب منها لكن دون فائدة، حيث تعمد قائد المركبة مطاردتهما من منطقة الصبية إلى الصليبية، ثم تعمد دهس شقيقه وقتله دون سبب.

وأضاف المصدر، أنه “عندما دخل الجاني (السكران) إلى مخفر الصليبية قام بالتهجم على ضابط المخفر، وجرى إبلاغ وكيل النيابة وتسجيل قضية أولى بحقه (سكر واعتداء على رجال الأمن)، بانتظار تسجيل القضية الثانية وهي (القتل العمد)”.