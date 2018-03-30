مشاجرة دامية.. وافد يقتل زميله بطريقة بشعة في دبي

حكمت جنايات دبي في دولة الإمارات، أمس الخميس، بالسجن 10 سنوات والإبعاد بحق عامل آسيوي أدين بقتل زميله بالسكن.

وأقدم المتهم على قتل زميله بسكين، في سكن الشركة التي يعملان بها؛ وذلك إثر مشاجرة بينهما.

وكشفت التحقيقات، بحسب صحيفة “البيان” المحلية، أن القاتل أنهى إجراءات إلغاء إقامته، وحجز تذكرة سفر للعودة إلى موطنه يوم تخطيطه للجريمة، لكنه فشل بذلك، بعد أن تم ضبطه مكان الجريمة وتسليمه إلى الشرطة.

واستخدم القاتل سكينًا وجه به عدة طعنات في وجه وعنق وصدر وأطراف المجني عليه، الذي توفي على الفور، فيما أصيب المتهم نتيجة قفزه من الطابق الأول للسكن، أثناء محاولته الهرب بعد جريمته.