سعودي يفقد هويته فيتورط بوفاة وديون بلغت 18 ألف دولار

صدمت أسرة مواطن في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية بخبر وفاته ودعوة للحضور لتسلم جثمانه، رغم أنه لا يزال حيا ولم يتعرض لسوء.

وكشف إبراهيم عيسى، وهو موظف حكومي سعودي، أنه فقد بطاقة الأحوال الشخصية الخاصة به، فوقعت في يد وافد من جنسية عربية انتحل شخصيته، وقام بارتكاب عدد من الجرائم وعمليات النصب والاحتيال.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، قال الرجل إن الوافد استغل هويته للتنقل، واشترى مركبتين وارتكب بهما 28 مخالفة مرورية، كما استخرج شرائح جوال باسمه أيضًا، وترك عليها فواتير بقيمة 68 ألف ريال (ما يعادل 18000 دولار).

وأضاف أن الوافد لقي مصرعه بعد ذلك بعدة أعوام، إثر تعرضه لحادث مروري، فتواصلت الجهات المعنية مع عائلته لتبلغهم بوفاته في حادث، وعليهم الحضور لاستلام جثته، رغم أنه بينهم حي يرزق.

وبين إبراهيم عيسى أنه روى للجهات المعنية تفاصيل القصة، كون الوافد انتحل شخصيته، وتفهمت موقفه، لكن الديون الخاصة بالشريحتين 68 ألف ريال لا تزال مسجلة باسمه، رغم تقدمه بطلب إسقاطهما لإمارة منطقة جازان وحذف اسمه من قوائم “سمة” الائتمانية.