ضبط شبكة لتهريب هواتف “آيفون” بطائرات دون طيار‎

قالت صحيفة ليجال ديلي الصينية الرسمية اليوم الجمعة إن مسؤولي الجمارك في مدينة شنتشن جنوب البلاد ضبطوا شبكة تستخدم طائرات دون طيار لتهريب هواتف ذكية بقيمة 500 مليون يوان (79.8 مليون دولار) من هونغ كونغ إلى المدينة التي تعد مركز التكنولوجيا في البلاد.

وقالت الصحيفة في تقرير بشأن الحملة التي نفذتها جمارك شنتشن وهونغ كونغ إن السلطات ضبطت 26 شخصًا للاشتباه بأنهم استخدموا طائرات دون طيار لنقل هواتف آيفون جرى تجديدها وتصل قيمتها الإجمالية إلى 500 مليون يوان.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مؤتمر صحفي عقدته جمارك شنتشن أمس الخميس “هذه أول حالة يجري اكتشافها في الصين تستخدم بها طائرات دون طيار في جرائم تهريب عبر الحدود”.

ونقل التقرير عن الجمارك أن المهربين كانوا يعملون عادة بعد منتصف الليل ولم يكن الأمر يتطلب سوى بضع ثوان لنقل حقائب صغيرة تحوي الواحدة منها أكثر من عشرة هواتف آيفون باستخدام طائرات بلا طيار.

وأضاف التقرير أن الشبكة كان يمكنها تهريب ما يصل إلى 15 ألف هاتف في الليلة الواحدة.