كويتي يقتل شقيقه ويفر إلى السعودية

وجهت الجهات الأمنية في الكويت كتابًا إلى السلطات السعودية؛ لضبط مواطن هرب إلى المملكة بعد أن أقدم على إطلاق الرصاص على شقيقه في منطقة صباح الناصر وأصابه في ظهره؛ بسبب خلافات عائلية.

وكشف مصدر أمني، أن مواطنين في منطقة صباح الناصر استيقظوا، أمس الخميس، على صوت طلق ناري، حيث اتضح أن مصدره انطلق من ساحة ترابية، وأبصروا شخصًا على متن سيارة يسبح في دمائه، فسارعوا إلى إبلاغ السلطات بذلك، حيث تبين إصابة المجني عليه في ظهره وخطورة حالته.

وقال المصدر، وفق صحيفة “الأنباء” المحلية، إنه إثر تحقيقات تبين أن المجني عليه كويتي (يبلغ 45 عامًا)، وأن المشتبه به هو شقيقه، مضيفًا أن خلافات أسرية وقعت بين الشقيقين انتهت بإطلاق الجاني النار على شقيقه الذي سقط قتيلًا.

وبملاحقة المشتبه به، وجد أنه غادر إلى المملكة العربية السعودية، قبل أن يتم الإبلاغ عنه، وعليه تمت مخاطبة السلطات السعودية، لضبط المتهم وإحضاره.