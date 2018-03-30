جريمة صادمة.. سعودية تقتل والدها بـ7 رصاصات

أقدمت فتاة بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، على إطلاق عدة رصاصات على والدها وأردته قتيلًا على الفور.

وكشفت مصادر، وفق صحيفة “عكاظ” المحلية، أن الفتاة وهي في العشرينات من عمرها، أطلقت على والدها الخمسيني 7 رصاصات، لافتة إلى أن سبب فعلتها يعود إلى خلافات بينهما.

وتمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على الفتاة، حيث أوضح المتحدث باسم شرطة جازان أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وسيصدر بيان تفصيلي بالجريمة لاحقًا.

وارتفعت معدلات الجرائم المتعلقة بالعنف الأسري في السنوات الأخيرة في المملكة، وسبق أن كشفت إحصائية صادرة عن هيئة حقوق الإنسان بالسعودية عن ارتفاع نسبة العنف الأسري محليًا نحو 45%، فيما سجلت جرائم العنف الأسري ارتفاعًا ملحوظًا بنسبتها.