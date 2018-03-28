ناشدته “أليست لديك أخت”.. الأمن المغربي يعتقل منفذ عملية اغتصاب في الشارع

ألقى الأمن المغربي في منطقة “بن جرير” اليوم الأربعاء، القبض على شاب حاول اغتصاب فتاة في منطقة خلاء، رفقة صديق له قام بتوثيق العملية دون أن يحرك ساكنًا، وذلك عبر تصوير فيديو للعملية.

وتبين للشرطة التي اطلعت على الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي ليل أمس الثلاثاء، أن العملية وقعت خارج النطاق الحضري أي في منطقة شبه مهجورة.

وأفادت مصادر مقربة من الملف أن المتهم يبلغ من العمر 21 عامًا، بينما الفتاة لا تزال قاصرًا، الأمر الذي يضاعف المسؤولية الجنائية على عاتق الجاني.

وأثار الفيديو الذي مدته 55 ثانية، موجة من الغضب على مواقع التواصل، وزرع الرعب في قلوب الآباء، وشكل حديث الشارع المغربي اليوم الأربعاء.

وقامت المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، بحذفه من صفحات التواصل حفاظًا على سمعة الضحية، واحترامًا لمشاعرها ومشاعر عائلتها.

كما انتشر منذ ليلة الثلاثاء هاشتاغ ” #واش ماعندكش اختك”، بمعنى “أليس لديك أخت؟”، وهي الجملة التي كانت ترددها الفتاة أثناء الاعتداء عليها.

كما اشتعل النقاش بين المتصفحين، عن مثل هذه المظاهر المرضية التي غزت المجتمع المغربي، وعلاقتها بتراجع المنظومة التعليمية والسياسيات الموجهة للشباب.