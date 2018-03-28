النيابة اللبنانية تطالب بالإعدام لمتهم “جريمة الفريزر” بالكويت

وجه النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان، القاضي رهيف رمضان، تهمة القتل العمد للمواطن نادر عصام عساف (40 عامًا) بعد قيامه بقتل مخدومته الفلبينية جوانا دانييلا ديمافيليس في منزله بالكويت قبل نحو عام ونصف العام بمشاركة زوجته السورية ووضع جثتها في الثلاجة.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بفعلته، الأمر الذي قد يؤدي إلى معاقبته بالإعدام شنقًا، بعدما جرى الادعاء عليه من قبل النيابة بالعقوبة، وفق صحيفة “الراي” الكويتية.

وأحيل اللبناني نادر إلى النيابة العامة الاستئنافية في جنوب لبنان قبل نحو أسبوعين، وذلك على اعتبار الموقوف من صيدا في الجنوب.

وسلمت السلطات السورية المتهم نادر قبل نحو 5 أسابيع، وذلك بعد أيام من تلقي بيروت مراسلة عبر الإنتربول حول نادر وزوجته السورية منى حسون (وهي موقوفة في سوريا) والمتهمة معه بالجريمة التي عرفت إعلاميًا بـ”جريمة الفريزر“، وذلك بهدف توقيفهما.

وحاول اللبناني وزوجته التواري في سوريا، التي فرا إليها من الكويت بعد أن غادراها على خلفية ارتكابهما الجريمة في 7 نوفمبر 2016.

واكتشفت الجريمة في فبراير الماضي بعد نحو عام من وقوعها، وذلك بعد اقتحام الشرطة للشقة لحصول مالكها على حق دخولها، بعد أن ظلت مغلقة طوال عام.

وأدت الجريمة إلى توتر في العلاقات الكويتية – الفلبينية، وحظر الفلبين إرسال عمالتها إلى الكويت حتى تنفيذ جميع مطالبها بشأن حقوق العمالة.