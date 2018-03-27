فيديو وصور صادمة من المغرب.. شاب يغتصب فتاة بالشارع العام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، فيديو صادمًا على نحو واسع، يوثق محاولة شاب اغتصاب فتاة قاصر في الشارع العام بإحدى المدن المغربية.

ويظهر الفيديو كيف أقدم الشاب بكل وقاحة على مسك الفتاة والتهجم عليها وتلمس مناطق حساسة من جسدها وسط توسلها له بأن يتركها، قائلة له “واش معندكش أختك، واش تبغي يدير فيها واحد هكّا” .

الحقاوي غاضبة: محاولة اغتصاب فتاة بالطريق العام وصمة عار… pic.twitter.com/WvaNSHWTB6 — Aljarida 24 الجريدة (@Aljarida_24) March 27, 2018

وما كان أكثر إيلامًا بأن المشهد كان يصوره صديق للجاني لم يكترث هو أيضًا لتوسل الفتاة لتركها وشأنها بل استمر بتصوير الفيديو الذي انتشر على الصفحات المغاربية كالنار في الهشيم وسط غضب عارم ومطالبة السلطات للتحقيق في الحادثة والقبض على الجناة.

وانتهى الفيديو الذي لم يتسن لـ”إرم نيوز” التحقق من وقت تصويره بوقوف الفتاة ومحاولتها الوصول لتسوية ما مع الجاني.

وباشرت الأجهزة المعنية التحقيق في ملابسات الحادثة التي لاقت غضبًا شعبيًا عارمًا، وصل حد إصدار البرلمان المغربي إدانة رسمية لهذا الحادث.

وقال الأمن المغربي في بيان له الثلاثاء، إنه يتابع ما تم تداوله على نحو واسع في مواقع التواصل من محاولة شاب اغتصاب فتاة قاصر في الشارع العام، وهو يعمل الآن للوصول لصاحب الفيديو وصديقه للقبض عليهما وتقديمهما للعدالة.