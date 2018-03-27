فيديو وصور صادمة من المغرب.. شاب يغتصب فتاة بالشارع العام

فيديو وصور صادمة من المغرب.. شاب يغتصب فتاة بالشارع العام

المصدر: فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، فيديو صادمًا على نحو واسع، يوثق محاولة شاب اغتصاب فتاة قاصر في الشارع العام بإحدى المدن المغربية.

ويظهر الفيديو كيف أقدم الشاب بكل وقاحة على مسك الفتاة والتهجم عليها وتلمس مناطق حساسة من جسدها وسط توسلها له بأن يتركها، قائلة له “واش معندكش أختك، واش تبغي يدير فيها واحد هكّا” .

وما كان أكثر إيلامًا بأن المشهد كان يصوره صديق للجاني لم يكترث هو أيضًا لتوسل الفتاة لتركها وشأنها بل استمر بتصوير الفيديو الذي انتشر على الصفحات المغاربية كالنار في الهشيم وسط غضب عارم ومطالبة السلطات للتحقيق في الحادثة والقبض على الجناة.

وانتهى الفيديو الذي لم يتسن لـ”إرم نيوز” التحقق من وقت تصويره بوقوف الفتاة ومحاولتها الوصول لتسوية ما مع الجاني.

وباشرت الأجهزة المعنية التحقيق في ملابسات الحادثة التي لاقت غضبًا شعبيًا عارمًا، وصل حد إصدار البرلمان المغربي إدانة رسمية لهذا الحادث.

وقال الأمن المغربي في بيان له الثلاثاء، إنه يتابع ما تم تداوله على نحو واسع في مواقع التواصل من محاولة شاب اغتصاب فتاة قاصر في الشارع العام، وهو يعمل الآن للوصول لصاحب الفيديو وصديقه للقبض عليهما وتقديمهما للعدالة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً