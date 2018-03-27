شاهد لحظة اغتيال مراسل وسط الشارع بعد تحقيقه في المافيا (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اغتيال صحفي يحقق في وجود علاقات سياسية للمافيا.

زعمت أسرة المراسل الصحفي سانديب شارما (35 عامًا) أنه تم استهدافه وتهديده بعد أن أوقع المافيا في فخ، وطلب من الشرطة حمايته، ولكن للأسف تجاهلت السلطات نداءه.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، يُظهر مقطع الفيديو المروّع المراسل وهو يقود دراجته النارية في منطقة “بهيند” الهندية قبل أن تتجه نحوه شاحنة ضخمة وتدهسه ثم تفر هاربة من المكان.

بدأت الشرطة تحقيقًا في جريمة القتل، وقال أحد أقرباء الضحية فيكاس بوروهيت: “أخبر سانديب إدارة المقاطعة أنه يخشى أن يتعرض للاغتيال من قِبل المافيا”.

وأضاف: “أخبر سانديب مدير قسم شرطة مادهيا براديش، والمفتش العام والمشرف العام للشرطة ولجنة حقوق الإنسان، أنه خائف على حياته ويحتاج للمساعدة”.

من جانبهم زعم صحفيون محليون أن “سانديب”، الذي كان يعمل في قناة إخبارية قد تم استهدافه بعد كشفه علاقات بين صناعة التعدين غير القانونية والمافيا والساسة.

وقال مأمور قسم بنده خاري: “تم بحث طلب سانديب والتحقيق في الحادث كما قمنا بتشكيل فريق تحقيق خاص لتحري في الحادث بأكمله”.