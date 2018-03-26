نساء غاضبات يضربن عصابة مغتصبين في الشارع (فيديو)

نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، مقطع فيديو، للحظة اعتداء نساء غاضبات ورجال الشرطة على أفراد عصابة اغتصبوا طالبة جامعية، تبلغ من العمر 20 عامًا، في مدينة بوبال بولاية مادهيا براديش وسط الهند.

وبحسب الصحيفة، فإن رجال الشرطة تعمدوا المشي بالمتهمين في شوارع المدينة، لينالوا نصيبهم من الضرب والإهانة من قبل المارة.

وأظهر مقطع الفيديو انضمام ضابطة شرطة للنساء اللاتي ضربن أفراد العصابة وصفعنهم على وجوههم.

وقالت الشرطة، إن اثنين من المتهمين اختطفا الفتاة واقتاداها إلى منزل حيث انضم إليهما آخران لاغتصابها، لافتةً إلى تهديدهم بقتل الضحية وأسرتها حال أبلغت عنهم.

وقال رئيس شرطة المدينة “راهول كومار لوها”: “ألقينا القبض على المتهمين الأربعة، وواحد منهم كان صديقها وحاول الاتصال بها لدعوتها إلى منزل أحد الأصدقاء لتسوية بعض الخلافات بينهما، وبعد ذلك أخذها إلى هناك واتصل هاتفيًا بباقي أفراد العصابة ليلحقوا بهما.”

وأكدت الضحية للشرطة اغتصابها وتهديدها بالقتل من قبل اثنين من أفراد العصابة، فيما ساعدهما الثنائي الآخر.