سودانية تساوم القاصرات.. الشرف مقابل المخدرات

ألقت الشرطة السودانية، القبض على امرأة تقوم باستدراج الفتيات القاصرات اللاتي أدمن تعاطي المخدرات، لممارسة الدعارة في مدينة “أم درمان”، وهي إحدى محليات العاصمة الخرطوم، مقابل منحهن حبوب “الخرشة”، والتي تعتبر من أكثر أنواع المخدرات انتشارًا وسط الشباب وطلاب الجامعات في السودان.

وبحسب ما ذكره موقع “السودان اليوم”، الإثنين، فإن شرطة أمن المجتمع في أم درمان، قدّمت المرأة التي أُلقي القبض عليها إلى محكمة النظام العام التي عقدت لها أول جلسة أمس الأول، ولكن تم تأجيلها المحاكمة بسبب أن المتهمة أحضرت معها أطفالها.

وكانت الشرطة، سبق وأن ضبطت منزلًا بأحد مناطق أم درمان يطلق عليها “أمبدة” اتخذته واحدة من السيدات مقرًا للدعارة المنظمة، تستدرج فيه أيضًا الفتيات القاصرات فقط، بعد أن تجعلهن مدمنات على حبوب الخرشة ثم تجبرهن على ممارسة الدعارة مقابل توفير الخرشة والمخدرات الأخرى.