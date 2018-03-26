يطعن صديقه بسكين بسبب 270 دينارًا

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بسجن آسيوي طعن صديقه بسكين لتخلفه عن سداد 270 دينارًا (ما يعادل 100 دولار)، 5 سنوات وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وأفاد موقع “الأيام” المحلي بورود بلاغ للجهات المعنية عن مشاجرة بين شخصين آسيويين بسبب خلافات مالية، وعلى إثرها طعن أحدهما الآخر بسكين في ظهره، وذلك بالقرب من متنزه بمنطقة قلالي، حيث نقل المجني عليه للمستشفى، فيما تم ضبط المتهم.

وقال المجني عليه إنه يدين للمتهم بـ270 دينارًا، وفي يوم الواقعة شاهد المتهم منفعلًا، حيث طلب منه أن يحضر إلى منزله فتوجه مع شخصين من نفس جنسيته وهما صديقان للمتهم إلى هناك، وعند وصوله إلى شقة المتهم وأراد طرق بابها فوجئ بالمتهم يحضر من خلفه ويطعنه بسكين في خاصرته من جهة اليمين، وبعدها فقد وعيه.

وأنكر المتهم التهمة، مبينًا أنه في عام 2004 حضر للبحرين للعمل وبعد 8 سنوات تعرف على المجني عليه وأصبحا صديقين وعلاقتهما جيدة، وقبل نحو شهرين طلب منه المجني عليه أن يقوم بالعمل معه في منزل بمنطقة قلالي، وقد عمل معه مدة شهرين، الأمر الذي ترتب عليه أجره مقابل ذلك العمل وهو 300 دينار (113 دولارًا) فوعده المجني عليه بإعطائه ذلك المبلغ فور استلامه المال من أصحاب العمل، إلا أنه تخلّف عن السداد وظل يماطل.

وأضاف أنه “في يوم الواقعة حضر المجني عليه لمنطقة قلالي ليلتقي بي، وتفاجأت به يحمل سكينًا خاصة بتقطيع الخضراوات وحاول التهجم علي، فأمسكت بيده وهو يحاول الاعتداء علي وأنا كنت أدافع عن نفسي”.