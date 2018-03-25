سعودي يحاول اقتحام مدرسة بنات بمكة المكرمة لهذا السبب

قام سعودي بحاولة اقتحام مدرسة للبنات في مدينة مكة من البوابة الخارجية، اليوم الأحد، أخذ ابنته الموجودة في الداخل.

وألقت الجهات الأمنية القبض على الشخص وباشرت التحقيق معه بعد أن تلقت بلاغًا من إدارة المدرسة يفيد باقتحامه المدرسة ومحاولة الاعتداء على إدارتها، بحسب وسائل إعلام سعودية.

وقال طلال الردادي الناطق الإعلامي لإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة: “إن الإدارة باشرت التحقيق بالحادثة مع الجهات الأمنية وتطبيق دليل إجراءات ‫حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها من أي اعتداء، ولن تتهاون في مخاطبة الجهات الأمنية لمنع تكرار هذه الحوادث”.

وتشير التفاصيل الأولية للحادثة بحسب إدارة التعليم إلى وجود خلافات أسرية حيث يدعي الشخص الذي قام بحاولة اقتحام المدرسة أنه أراد أخذ ابنته بداعي أنه يملك صكًّا للحضانة، وهو الأمر الذي ترفضه الإدارة.