مصري يلقي زوجته من الطابق الثالث لشكه في سلوكها

قررت النيابة العامة في مصر اليوم الإثنين، حبس رجل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ألقى زوجته من شرفة شقة الزوجية، الكائنة بالطابق الثالث، لتسقط على الأرض مصابة بكسور، في جميع أنحاء جسدها، وترقد في حالة صحية حرجة بالمستشفى.

وبدأت الواقعة ببلاغ رسمي إلى رجال الأمن بقسم شرطة البساتين بالقاهرة من المستشفى، يفيد وصول السيدة الثلاثينية مصابة بكسور، وفي حالة صحية حرجة، وسط شبهات جنائية حول الحادث.

وانتقل رجال الأمن إلى المستشفى لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية، والاستماع لأقوال السيدة المصابة، حيث تبين من التحريات والمعلومات، قيام زوجها بإلقائها من شرفة الشقة في الطابق الثالث، وسقوطها بشكل مفاجئ أمام أهالي المنطقة.

وبسؤال شهود العيان، تأكد رجال الأمن من الواقعة، حيث تم القبض على الزوج المتهم بعد ساعات قليلة من الحادث، واعترف بارتكاب الواقعة، بسبب شكه في سلوك زوجته، وخلافاته الدائمة معها تجاه هذا الأمر، وصولًا بقيامه بحملها، وإلقائها من شرفة الشقة.