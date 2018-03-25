النيابة الكويتية تأمر بضبط أردنية على خلفية رشوة

أصدر وكيل نيابة حولي في الكويت، أمرًا بضبط وإحضار وافدة أردنية بعد بلاغ يفيد بعرضها 10 آلاف دينار كويتي على سبيل الرشوة لمحقق من الإدارة العامة للتحقيقات لرفع اسمها من قوائم غير المصرح لهم بمغادرة البلاد، وفق صحيفة الأنباء.

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني إن محققًا من الإدارة العامة للتحقيقات، تقدم ببلاغ إلى مخفر السالمية، يفيد بأنه فوجئ بسيدة أردنية تدخل إلى مكتبه وطلبت منه أن تتحدث إليه في موضوع مهم.

وأضاف المصدر، أن المحقق استمع، بحسب بلاغه، للسيدة حيث عرفته بنفسها وأنها مديرة عيادة طبية، وأن شخصًا رفع عليها دعوى كيدية ـ على حد قولها ـ ووضع اسمها على قوائم المنع، وأنها بحاجة ملحة للسفر إلى موطنها، وفوجئ بها تقول له “سوف أقدم لك هدية بسيطـة مقابل هـذه الخدمة التي لن أنساها.”

وأوضح المحقق في بلاغه “حينما سألتها عن الهدية، قالت: سأقدم لك 10 آلاف دينار عدًا ونقدًا”.