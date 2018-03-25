“جنايات دبي” تصدر حكمها بحق صحافي بريطاني بارز متهم بقتل زوجته

أصدرت محكمة “جنايات دبي” اليوم الأحد، حكماً يقضي بسجن الصحافي البريطاني البارز فرانسيس ماثيو، المتهم بقتل زوجته مدة 10 سنوات يليها الإبعاد عن الدولة.

ووفق بيان صدر عن “جنايات دبي”، وتناقلته وسائل إعلام محلية، اعتمدت المحكمة في إدانتها لماثيو (61) عاماً، على تجريم فعله المنضوي تحت بند القتل العمد مع سبق الإصرار، باستخدام “مطرقة ضرب بها جبهة المجني عليها أثناء استعدادها للنوم بعد خلاف أسري نشب بينهما”.

وأثار اعتقال ماثيو في شهر يوليو الفائت بشبهة قتل زوجته البالغة من العمر 62 عامًا، صدمة في الأوساط الإعلامية بالإمارات، نظراً لعلاقة زواج بدت ناجحة طيلة 32 عاماً، كما عرف عن الصحافي البريطاني تواضعه وعلاقته الطيبة بالجميع.

وعمل فرنسيس في صحيفة “غلف نيوز” التي تصدر من دبي، ما بين 1995 حتى 2005 قبل أن يعيّن محررًا عامًا لها، وهو صحفي في الخليج منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ودرس ماثيو الدراسات العربية والإسلامية في جامعة إيكسيتير البريطانية، وتخرج في إحدى أعرق المدارس الحكومية، ثم التحق بمجلة «إيكونوميست» ذائعة الصيت قبل أن يستقر للعمل في دبي، وحقق نجاحات واسعة، حتى تولى العمل في صحيفة «غلف نيوز» منذ عام 1995.