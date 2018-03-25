حجز أملاك مسؤول سعودي وأسرته في قضية فساد‎ تقدر بملايين الريالات

أمر النائب العام السعودي بالحجز على ممتلكات مسؤول سعودي وأسرته، بعد تورطه في قضايا فساد قدرت قيمتها بملايين الريالات.

وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية استنادًا إلى مصادر مطلعة، إن “النائب العام الشيخ سعود المعجب أمر بحجز ممتلكات رئيس كتابة عدل بالمملكة والأملاك المسجلة باسم زوجاته وأبنائه الثابتة والمنقولة ومنعه من التصرف فيها”.

وللمسؤول السعودي، الذي عمل رئيسًا لإحدى كتابات العدل الكبرى في المملكة، ثلاث زوجات و29 ولدًا وبنتًا.

وكانت وزارة العدل السعودية أعلنت في يناير/كانون الثاني 2017 إقالة المسؤول وعدد من الموظفين في الوزارة، وإحالتهم إلى المحاكمة لتورطهم في قضية تتعلق بالتلاعب في صك مزور.

ويعود الصك المزور لأرض تزيد قيمتها السوقية عن 400 مليون ریال (نحو 106 ملايين دولار)، وفق المتحدث باسم وزارة العدل منصور القفاري.

وتعمل السلطات السعودية على اجتثاث الفساد في المملكة عبر مجموعة من الإجراءات كان من أبرزها، اعتقال أمراء ووزراء ورجال أعمال بارزين في حملة أشرف عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.