سعودي يطلق النار على قريبه ثم ينتحر

تحقق شرطة محافظة الأحساء في المملكة العربية السعودية، في جريمة تورط فيها شخص مضطرب نفسيًا، حين أقدم على إطلاق النار على أحد أقاربه ثم انتحر.

وكشف المتحدث باسم شرطة الشرقية، أن الشرطة تلقت أمس الخميس بلاغًا من مستشفى الأحساء يفيد بوصول مواطن عشريني تعرض لـ 3 طلقات نارية، وفق ما نقلت عنه صحيفة “سبق” المحلية،

وأضاف، أن المجني عليه قال إنه تعرض لإطلاق نار على يد أحد أقاربه الذي يعاني من اضطراب نفسي، ثم قام الجاني وهو مواطن عشريني أيضًا بإطلاق النار على نفسه من ذات السلاح.

وأوضح المتحدث، أنه تم العثور على الجاني مصابًا بطلق ناري أمام منزلهم، وتم نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة في وقت لاحق.