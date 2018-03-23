هل قدمت مطاعم شهيرة بجدة السعودية لحوم كلاب وحمير لزبائنها؟

نفت أمانة محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية صحة الأنباء التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضبطها حوالي 2.5 طن من لحوم الكلاب والحمیر، كانت جاھزة للتوزيع على المطاعم.

وقال محمد البقمي المتحدث باسم أمانة محافظة جدة، قوله إن “ما تم تداوله غير صحیح تمامًا، وأوضح أن المعلومات المتداولة لیست سوى “شائعة” تتكرر كل عام، ولا يعرف مصدرھا ولا الغرض منھا”، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل قد تداولوا صورًا ومعلومات قالوا إنها خلال حملة مشتركة لأمانة جدة والشرطة، زاعمين أن الحملة أسفرت عن ضبط 2.438 طن من لحوم الكلاب والحمير كانت معدة للتوزيع في مطاعم جدة.

وادّعى الناشطون أن عددًا من المطاعم والكافتيريات تلقّت بالفعل كميات من تلك اللحوم التي تم ضبطها داخل منازل شعبية في حي “الجامعة”.

ونشر حساب باسم “البروفيسور” قائمة بأسماء مطاعم وصور لكلاب مذبوحة وعلّق عليها قائلًا: “لماذا لا يتم التعامل مع من يذبحون الكلاب والحمير ويوزعونها علنًا على أنهم مجرمون بحق الشعب وأنه يجب أن يقتص النظام ولو بإعلان محاكمتهم وعقوبتهم! هل لو كانت التدابير بحقهم رادعة أكانوا توقفوا أم أن خوفهم ع الجالية أكثر من الشعب؟”.