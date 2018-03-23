مسافر أوروبي يسرق مبالغ نقدية من حقيبة خليجية

كشفت الجهات الأمنية في البحرين، أن مديرية شرطة مطار المنامة الدولي، ألقت القبض على مسافر يحمل جنسية دولة أوروبية؛ إثر الاشتباه في قيامه بسرقة حقيبة سيدة بحرينية، وذلك أثناء انتظارهم إقلاع الطائرة القادمة إلى البحرين.

وبحسب موقع “الأيام” المحلي، فإن المواطنة وعند وصولها إلى مطار البحرين، قدمت بلاغًا أفادت فيه أنها كانت تحمل حقيبة تحتوي على مبالغ نقدية ومصوغات ذهبية، لكن شخصًا قام بسرقتها.

وإثر تحريات تمكنت الشرطة من الوصول لمرتكب الواقعة، الذي تبين أنه كان على متن الطائرة، حيث تم القبض عليه وبحوزته الحقيبة المسروقة.