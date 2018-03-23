خليجي يعتدي على يمنية ويهتك عرض ابنها

سجلت الجهات الأمنية في الكويت قضية خطف طفل بغرض هتك عرضه والاعتداء على والدته بالضرب، مطالبة بإحضار المدعى عليه. كما أحيل الطفل إلى الطب الشرعي؛ لتوثيق الاعتداء.

وفي التفاصيل، وفق صحيفة “الأنباء” المحلية، فإن وافدة يمنية تقدمت ببلاغ ضد شخص تتهمه فيه بهتك عرض ابنها، واعتدائه عليها بالضرب، مبينة أنه يسكن في مكان قريب من منزلهم.

وكشف مصدر أمني، أن الوافدة اليمنية (36 عامًا) ذكرت أن ابنها (البالغ 11 عامًا) حضر إليها باكيًا، وحين سألته عن سر بكائه أبلغها أن شابًا يسكن قريبًا من مسكنهم استدرجه بالحيلة واصطحبه إلى مكان خلف مدرسة واعتدى عليه، مضيفًا أن الوافدة توجهت إلى منزل الشاب للاستفسار منه عما حدث ومعاتبته فما كان منه إلا أن اعتدى عليها بالضرب.