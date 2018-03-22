أب مصري يستعين ببناته الثلاث لقتل شقيقتهن

استعان مصري في العقد السابع من العمر ببناته الثلاث، لقتل ابنته الرابعة، بعد أن عانى طوال الفترة الماضية من سوء سلوكها، وحرصها على الإقامة مع أولادها بعيدًا عن مقر سكن والدها، بالرغم من انفصالها عن زوجها، ليقوم الأب بإخبار رجال الأمن بالعثور عليها متوفاة لإبعاد الشبهة عنه.

وفي مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بدأت الواقعة رسميًا ببلاغ رسمي من شخص في العقد السابع من العمر، يفيد بالعثور على ابنته “ش.ع”، متوفاة داخل شقتها، المتواجدة في دائرة المركز، حيث تبيّن من خلال طبيب وزارة الصحة وجود شبهة جنائية، بسبب نزيف في الأنف وبعض الكدمات.

ورغم أنّ الأب، قال في البلاغ إن بناته الثلاث “م.ع-38عامًا” و”ح.ع-45عامًا”و “ه.ع-28عامًا”، كانوا برفقته أثناء العثور على شقيقتهن، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من كشف لغز الجريمة.

وبعد تحريات، ومعرفة رجال الأمن بممارسات المجني عليها، تبين أن الأب استعان ببناته لتنفيذ الجريمة، خاصة بعد أن اتهمت المجني عليها منذ قرابة أسبوعين في قضية مخدرات مع رجال غرباء، الأمر الذي دفع للاشتباه بوجود علاقات غير مشروعة معهم.

وأظهرت أقوال الأب وشقيقات المجني عليها، أن شقيقتهن، أصرّت على الإقامة بعيدًا عن محل السكن، مع ابنتيها الصغيرتين “أعمارهما أقل من 10 سنوات”، لتجنب انتقادات والدها لها، ومطالبتها بترك شقتها والعيش معه، لتكون أمام عينه.

كما تبين أن المتهمين الأربعة، قاموا بتقييد المجني عليها باستخدام أكثر من قطعة قماش، وكتم أنفاسها، وضربها على وجهها ورأسها، حتى فارقت الحياة، ثم أرادوا نقل جثتها لقريتهم، إلا أنهم تخوفوا من انكشاف جريمتهم، ليستقروا على إخطار الأمن بالعثور عليها متوفاة داخل الشقة.

وأكد المتهمون ارتكابهم الجريمة بدافع التخلص مما أسموه “العار” الذي لحق بهم، بعد ممارسات المجني عليها، وعلاقاتها المشبوهة مع الشباب، وجلبهم لمنزلها، ووجود نشاط مشترك بينها وبينهم في تجارة المخدرات والهيروين خلال الفترة الأخيرة، حيث سبق وتم حبسها منذ أسبوعين على الجريمة 4 أيام، وأخلي سبيلها على ذمة القضية.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين الأربعة على ذمة القضية، وإحالة الجثة للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بسبب الوفاة.