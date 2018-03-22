بحريني يخطف طفلة ويهتك عرضها في سيارة أمها

قضت المحكمة الجنائية في البحرين بحبس مواطن 12 سنة بتهمة خطف طفلة (5 سنوات) أثناء وجودها في سيارة والدتها المتوقفة بالقرب من أحد البرادات في منطقة الحورة، ومحاولته هتك عرضها، وحجز حريتها، وسرقة أغراض والدتها، وسيارتها، وتعدّيه على رجل من أفراد الأمن، وتعاطيه المخدرات.

وفي التفاصيل، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من والدة المجني عليها أنه أثناء توقفها بسيارتها عند أحد البرادات في منطقة الحورة، تمكن مجهول من سرقة السيارة وداخلها طفلتها، كما كان في سيارتها هاتفها، ومبلغ 30 دينارًا، وبطاقات أخرى رسمية، بحسب موقع “الأيام” المحلي.

وإثر تحريات ورصد كاميرا مراقبة لإحدى البنايات تم التعرف على المتهم، والقبض عليه، والذي أطلع الشرطة على مكان وجود الطفلة.

وكشفت الطفلة أن المتهم طلب منها الجلوس في الكرسي الأمامي، وقام بوضع يده على مناطق حساسة من جسدها، وبعدما توجّه بها إلى شقة أوهمها أنه سيقوم بعمل مساجٍ لها، وقام بالتحرش بها.