قناة “بداية” تثير الجدل مجددًا بواقعة محسن بن دقلة (فيديو)

تواجه قناة “بداية” السعودية الخاصة، انتقادات لاذعة تضاف لسلسلة انتقادات تواجهها القناة التلفزيونية بين فترة وأخرى بسبب المحتوى الذي تقدمه، بعد أن حاول أحد المتسابقين المشاركين في برامجها مغادرة برنامج “حياتك” من خلال القفز من فوق سور عالٍ كاد يودي بحياته، فيما قال متابعون للقناة إن الشاب حاول الانتحار بالفعل.

وبدأت الانتقادات تنهال على القناة بعد أن منعت إدارتها أحد متسابقيها وهو كويتي الجنسية، ويُدعى محسن بن دقلة من رؤية أهله، وبينهم والدته، يوم الإثنين الماضي بسبب شروط البرنامج الذي يشارك فيه المتسابق محسن.

#حياتك44 | المعد زيدان ضحية زوارة محسن بن دقله https://t.co/v9DDXEcN6f — بداية (@BedayaTv) March 19, 2018

وفقد الشاب السيطرة على نفسه بعد أن تيقّن بحرمانه من رؤية أهله، ما دفعه للجري سريعًا خارج غرفته، والوصول لأقرب جدار للقرية التي تحتضن المتسابقين وتسلّقه بهدف مغادرة القرية، قبل أن يتمكن زملاؤه من منعه من القفز من فوق السور العالي كما يبدو.

ولاحقًا ظهر الشاب بصحة جيدة، وواصل مشاركته في البرنامج، لكن القناة والقائمين عليها تلقّوا انتقادات لاذعة من قِبل المدونين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت مقطع فيديو فرار “محسن” بشكل كبير.

ولم يتسنَ لموقع “إرم نيوز” الحصول على تعقيب فوري من القائمين على القناة حول حقيقة الحادثة، والانتقادات التي وُجّهت للقناة بعدها.

ووجَّه المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، رسالة لوزير الإعلام السعودي عواد العواد عبر حسابه في موقع “تويتر” بنشر مقطع الفيديو المثير للجدل معلقًا عليه بالقول:”يا معالي الوزير، هل هذه التفاهة، و السخافة، وانحطاط المحتوى، تليق بنا؟”.

وعلّق مغرد تحت لقب “مسفر”، قائلًا: “أحد دلوخ بداية يسوي نفسه بينتحر، كيف قناة محافظة ( زي ما يدّعي القائمون عليها ) ينشرون ثقافة الانتحار؟! هذه القناة أخطر على المراهقين والمراهقات من القنوات الإباحية، وأتمنى من وزارة الثقافه والإعلام الالتفات لذلك”.

قناة بداية على ايش ناوية ؟ pic.twitter.com/ocxsMvdVvM — محمد القرني (@hm181822) March 21, 2018

وتعرض القناة هذا العام برنامج “حياتك” للموسم الثاني بعد برنامجها الأشهر “زد رصيدك” بمشاركة 24 متسابقًا لمدة 90 يومًا على مدار 24 ساعة، ويحتوي على عدة فقرات، ومسابقات تغيب عنها النساء بشكل كامل.

ولاقت نسخة هذا العام من محتوى القناة أيضًا انتقادات شبيهة بالانتقادات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، ووصلت العام الماضي إلى حد إيقاف بث القناة قبل أن تعود مجددًا بعد استيفاء شروط فرضتها وزارة الثقافة والإعلام السعودية عليها.

و”بداية ” واحدة من قنوات التلفزة العاملة ضمن “تلفزيون الواقع”، والتي تبث برنامجًا واحدًا بشكل مباشر طوال ساعات اليوم، لكنها تعد قناة محافظة من خلال طبيعة برامجها التي تمنع مشاركة النساء فيها، أو الأغاني.

ويثار الجدل باستمرار حول القناة المملوكة لرجل الأعمال السعودي عبدالعزيز العريفي، بين فريق يرى فيها استغلالًا للدّين بهدف التكسب المادي، في إشارة إلى النجاح والجماهيرية الكبيرة لبرنامج القناة “زد رصيدك”، وبين فريق يرى فيها بديلًا لقنوات الواقع الأخرى التي يعتبرونها مخالفة لعادات وتقاليد المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية.