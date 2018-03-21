بسبب هدية “عيد الأم”.. أب يقتل طفله الرضيع بمادة سامة

ألقت الجهات الأمنية في مصر ،اليوم الأربعاء، القبض على رجل قتل طفله الرضيع بسبب خلافات مع زوجته على هدية “عيد الأم”.

وجاء القبض على المصري هشام شعبان، بعدما قتل رضيعه البالغ من العمر 6 أشهر من خلال إعطائه مادة الكلور، بعد خلافات مع زوجته لرفضه إحضار هدية عيد الأم لوالدتها.

وفتح مركز شرطة دمنهور، بمحافظة البحيرة شمال البلاد، تحقيقات موسعة في بلاغ أحيل إليها من أحد المستشفيات بوصول طفل يدعى مالك هشام إلى المستشفى جثة هامدة، إثر تناوله مادة الكلور السامة.

وقرر مركز الشرطة إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه تمهيدًا لتحويله إلى المحاكمة.