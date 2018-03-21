دبي.. أزعجه بتصرفاته فقتله بمقص

كشفت النيابة العامة في دبي في دولة الإمارات أن طالبًا (يبلغ 26 عامًا) أقدم على قتل صديقه باستخدام مقص، إذ طعنه به في رقبته؛ ما أدى إلى وفاته.

وكشفت التحقيقات، وفق “الإماراتية”، أن المتهم والمجني عليه وصديقًا ثالثًا لهما اجتمعوا في منزل المتهم بهدف تعاطي المشروبات الكحولية، لكن المجني عليه بدأ يقوم بتصرفات غريبة وصار يسألهم عن أسمائهم، كما تعمد الشجار مع صديقيه.

وقال المتهم (وهو آسيوي الجنسية) إنه طلب من صديقهما مغادرة المنزل لكن الضحية عاند، إلا أنه نجح في النهاية بإغلاق باب المنزل وترك المجني عليه خارجه.

وأضاف أن المجني عليه عاد ودخل إلى المنزل عبر نافذة المطبخ وتشاجر معه؛ ما دفعه إلى أخذ مقص من أجل تخويف الضحية إلا أنه طعنه في رقبته فسقط أرضًا.