القضاء المصري يسدل الستار على أكبر قضية ثأر في البلاد

أسدلت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، الستار على أكبر قضية ثأر في البلاد، إذ أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد بحق 10 متهمين من عائلتي “الطوايل” و”الغنايم” في محافظة “قنا” جنوب صعيد مصر.

وجاءت الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية رقم (2656 لسنة 2017) جنايات أبوتشت، لإدانتهم في قتل 15 مواطنًا من عائلتين بقرية “كوم هتيم” مركز “أبوتشت”.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية اتهامات بالدخول في معارك إثر خلافات عائلية جرى استخدام الأسلحة النارية فيها، إلى جانب قتل عدد من المواطنين وترويع الآمنين، ومقاومة السلطات.

وصدرت الأحكام ضد المتهمين غيابيًا بسبب هروبهم لمحافظات أخرى منذ وقوع الحادث.

وترجع قضية الثأر بين العائلتين إلى عام 2008، بعدما اشتبك أفراد العائلتين بالسلاح بسبب خلاف على سعر بطاقة شحن هاتف.

وامتدت القضية لأكثر من 10 سنوات بمواجهات بين أفراد العائلتين تسبب في وقوع 15 قتيلًا من الطرفين.

وحاولت الجهات المعنية بالدولة عقد جلسات صلح بين الطرفين قبل أسابيع لإنهاء “خصومة كارت الشحن”، بعد تجدد المواجهات بينهما فبراير الماضي، إلا أن المحاولات كافة باءت بالفشل.