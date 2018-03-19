تركيا تعتقل عصابة اختطفت رجل أعمال إيرانيًا وشقيقتيه

ألقت الشرطة التركية القبض على ستة أعضاء في شبكة إجرامية اختطفوا رجل أعمال إيراني واثنتين من شقيقاته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دون الإفصاح عن هوية الملياردير الإيراني.

وقالت وكالة أنباء “إيرنا” الإيرانية الحكومية، الإثنين، إن قوات الشرطة التركية، قامت بالتعرف على خاطفي الملياردير الإيراني واثنين من شقيقاته، والقبض عليهم من قبل قوات المخابرات التركية (ميت) في منطقة مهجورة بمدينة زارا التابعة لمحافظة سيواس وسط تركيا”.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصادر في الشرطة التركية، قولها إن “أعضاء العصابة الخاطفة هم اثنان من بلجيكيا وإيرانيين وثلاثة أتراك”.

ووفقًا للمصادر، فإن “الملياردير الإيراني وصل إلى تركيا مع شقيقتيه من قبل ثلاثة وكلاء مزيفين يعملون في مجال السياحة”، مضيفة أن “مبلغا قدره 500 ألف يورو بقي بيد عصابة أخرى مرتبطة مع العصابة التي نفذت عملية الاختطاف”.

وكشفت الشرطة التركية أن تحقيقاتها التي استمرت نحو 30 ساعة، انتهت باسترجاع الأموال المسروقة، وتبين أن اثنين من المرتبطين بالعصابة الخاطفة فروا إلى بريطانيا.

وتعد تركيا الوجهة الأولى للسياح الإيرانيين، حيث قالت منظمة السياحة الإيرانية في تقرير لها نشرته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن “تسعة ملايين و 200 ألف إيراني قاموا برحلات سياحية خارج البلاد العام الماضي، معظمها إلى تركيا والعراق والإمارات وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وألمانيا والمملكة العربية السعودية، حسب الترتيب.