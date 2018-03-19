الشرطة بالسعودية تفك لغز اختفاء يمني والعثور عليه مقتولًا

أوضحت شرطة منطقة جازان في المملكة العربية السعودية تفاصيل اختفاء وافد (يمني الجنسية)، يبلغ 19 عامًا، بعد أن تقدم والده ببلاغ يفيد فيه بتغيبه عن المنزل في ظروف غامضة.

وتمكنت الشرطة من فك لغز اختفاء الفتى، بعد العثور عليه مقتولًا بإحدى المزارع في قرى محافظة صبيا.

وكشفت الشرطة، وفق صحيفة “قبس” الإلكترونية، أنه بعد التحري عن الشاب تبين أن لديه نشاطات في ترويج وبيع نبات القات المحظور.

وقالت إن 3 شبان تم رصدهم والإيقاع بهم واحدًا تلو الآخر، وبمواجهتهم اعترفوا باصطحاب المجني عليه لأرض فضاء بإحدى القرى التابعة لمحافظة صبيا وضربه حتى فارق الحياة مبررين فعلتهم بالاختلاف على قيمة حملة من نبات القات المحظور.