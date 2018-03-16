مقتل خادمة داخل منزل شاب أعزب في السعودية

عثرت الأجهزة الأمنية السعودية في مكة المكرمة، يوم الجمعة، على خادمة تحمل الجنسية الإندونيسية مقتولة داخل دورة مياه في منزل يعود لشاب أعزب.

وقالت الشرطة السعودية: إن الكشف الأولي أظهر وجود طعنات على جثة الخادمة، مشيرة إلى أن التحقيقات بينت أن صاحب المنزل، وهو سعودي الجنسية، قام بإحضار الخادمة التي تعمل بنظام الساعات بعد صلاة الجمعة لتنظيف منزله، وفقًا لما ذكرته صحيفة “سبق” السعودية.

وأشارت المعلومات الأولية في التحقيقات إلى أن صاحب المنزل غادر منزله تاركًا الخادمة بداخله، ليعود بعد فترة وجيزة إلى المنزل ويجدها مقتولة داخل دورة المياه؛ حيث قام بإبلاغ الجهات الأمنية.

وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية وباشرت التحقيقات في الحادثة؛ لمعرفة ملابساتها وكشف تفاصيل ارتكابها.