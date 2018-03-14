مقتل فتى بطلق ناري في الرأس شمال العاصمة الأردنية عمّان

لقي فتى (17 عامًا) مصرعه اليوم الأربعاء، إثر إصابته بعيار ناري بالرأس أطلقه عليه شخص آخر، في منطقة أبو نصير شمالي العاصمة عمّان، وفق مصدر أمني.

ونقل المصاب فورًا إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.

وفي تفاصيل الحادثة، صرح مصدر أمني أن مشاجرة وقعت ظهر اليوم الأربعاء في منطقة أبو نصير، بين طالبين اثنين بالقرب من إحدى المدارس هناك، حيث قام أحدهم بالاتصال بأصدقاء له حضروا للمكان، وكان بحوزة أحدهم سلاح ناري أطلق منه رصاصة أصابت الطالب الآخر.

وباشرت كوادر مديرية شرطة شمال عمّان والبحث الجنائي في التحقيق بالحادثة للقبض على كافة المشاركين بالمشاجرة ومطلق النار والسلاح الذي بحوزته.

وكانت مواقع إخبارية أردنية ذكرت بأن طالب مدرسة قام بإطلاق النار على زميله داخل أسوار المدرسة، وهو ما نفاه المصدر الأمني.