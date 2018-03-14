بالفيديو.. سعودي يكشف تفاصيل قتله صديقه قبل 21 عامًا

كشف أحد مساجين محافظة جدة في المملكة العربية السعودية، والمحكوم عليه بالقصاص بعد قتله صديقه إثر مشادة بينهما، قبل 21 عامًا، تفاصيل قصته والجريمة.

وروى ، ناصر عمر، في لقاء مع برنامج “ما لم تر” على قناة “أم بي سي”، إنه أقدم على قتل صديقه بعد وقوع مشادة بينهما في منزله.

وقال: “إنه قبل 21 عامًا كان يعمل ميكانيكيًا في ورشة في مدينة جدة، ويعود إلى منزله في وقت متأخر من الليل، وكان عمره آنذاك 32 عامًا. وفي يوم من الأيام زاره أحد أصدقائه، وألح عليه للخروج معه لكنه رفض”، مؤكدا أنه لم يكن بينه وبين صديقه أي عداوة أو مشاكل، وأنه من قريته نفسها، لكن بعد رفضه رغبة صديقه، احتدم الجدال بينهما ثم تحول إلى مضاربة بالأيدي، قبل أن يدفعه بيديه نحو الجدار، فمات صديقه إثر اصطدام رأسه بالجدار على الفور.

وتابع، أنه بعد 17 عامًا قضاها في السجن بسبب لحظة غضب، وافق أهل القتيل على التنازل عن القصاص، خاصة بعد شفاعة الأمير خالد الفيصل، لكنهم اشترطوا أن يدفع دية تقدر بـ4 ملايين ريال (1,066,000 دولار) في غضون عام واحد فقط، لافتًا إلى أن مدة دفع الدية انتهت قبل 3 سنوات على الأقل ولم يستطع سدادها.

وذكر تقرير البرنامج، أن ناصر عمر ينتظر تنفيذ حكم القصاص فيه في أي لحظة.